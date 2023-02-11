Soğuk havalar terzilerin yüzünü güldürdü

Eskişehir’de kış aylarının gelmesiyle terzilerde ki yoğunluk arttı.

Kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar terzilerin yolunu tuttu. Kışlık kıyafetlerin onarım ve bakımını yapan terzilerin ise yüzü güldü. İş yüklerinin artmasından memnun olan terziler vatandaşların kış aylarından olumsuz etkilenmemesi için ürünleri kısa sürede teslim ediyor.

"Bazı giysiler artık çöpte görsem almam diyeceğiniz bir hale geliyor"

Eskişehir’de terzilik yapan Hasibe Dülger, vatandaşların minimum masrafla işlerini halletmeye çalıştığını söyledi. Çalışmalarını teslim ettikten sonra müşterilerin memnun ve mutlu olarak ayrıldığını, bu yüzden vatandaşların tekrar tekrar dükkâna uğradığını belirten Dülger, "Kazak ve pantolon gibi ürünlerin fiyatının artması sebebiyle vatandaşların terzilere talebi arttı. Fiyatlar çok yükseldi, en basit kışlık mont bin liradan başlıyor. Dolayısıyla insanlar daha çok tamirat sistemine yöneldi. Vatandaşlar elbiselerini tamir ettiriyorlar. Montların fermuarlarını yapıyoruz, yırtılan pantolonları dikiyoruz. Kıyafetin astarı eskiyor, getiriyorlar astarını değiştiriyoruz sonra yine eskiyor ve yine getiriyorlar. Vatandaşlar minimum masraf ne kadarsa ona yöneliyor. En basit bir kot 400-500 lira. İnsanlar bize eski kotlarını getiriyorlar, 30-40 liraya tamir ediyoruz. Bu yüzden işlerimizde kesinlikle bir artış var" dedi.

"Vatandaşlar kumaş getirip istedikleri giysiyi diktiriyorlar"

İnsanların kıyafet masrafını düşürmek istemesi sebebiyle kumaş getirip giysi diktirdiklerini söyleyen Dülger, dikim siparişleri sebebiyle işlerinin daha da yoğunlaşmaya başladığını belirtti. Genç müşterilerinin de artmaya başladığını kaydeden Dülger şunları söyledi:

"Bir de dikime yönelme durumu var. Vatandaşların evde sandıklarında bulunan, ellerinde olan veya ucuz yollu pazardan buldukları kumaşları getirip istedikleri giysiyi diktiriyorlar. Bu şekilde de bizim işlerimiz çoğaldı. Kumaş alıp diktirmek daha hesaplıya geliyor, bir pantolon için 60-70 liraya kumaş alıp getiriyorlar biz de onu 150 liraya dikiyoruz. Bu da vatandaş için yaklaşık 200-250 liraya denk geliyor. Hem istediği gibi vücuduna tam oluyor hem de daha ucuza geliyor. Onu satın almaya kalksalar 500 liradan aşağıya alamazlar. Dolayısıyla böylesi vatandaşa daha ekonomik geliyor. Yani dikim işinde son zamanlarda bir artış var ama tadilatta daha çok artış var. Hep tadilat geliyor, devamlı tamir yapıyoruz. Gençler de geliyorlar. Pantolonları yırtılıyor, montları eskiyor, yırtılıyor ya da fermuarları bozuluyor. Bize getirip kıyafetlerini tamir ettiriyorlar. Biz onları örüyoruz, sağlamlaştırıyoruz ve teslim ediyoruz. En çok pantolon tamir ediyoruz ve mont fermuarı yapıyoruz. Kış olduğu için insanlar mont giyiyorlar, fermuarları bozulduğu zaman bize getiriyorlar."