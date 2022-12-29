Soğuk kahve markasından sosyal medya hamlesi

Soğuk kahve markası OBSESSO, anlık filtresiz fotoğraf paylaşımlarıyla yaşanan gerçek anları öne çıkaran sosyal medya uygulaması BeReal üzerinde hesap açan ve kampanya düzenleyen ilk marka olduklarını duyurdu.

Soğuk kahve pazarının en bilinen markalarından OBSESSO, tüketicileriyle yakın ve kalıcı bağlar kurma amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Marka, yaşanan gerçek anları yakalama ve paylaşma üzerine kurulu yeni sosyal medya platformu BeReal’i aktif olarak kullanmaya başladı.

OBSESSO’nun yoğun kıvam ve lezzetiyle tüketicisine keyifli bir soğuk kahve deneyimi sunduğunu söyleyen DİMES Dijital Pazarlama Müdürü Ezgi Özyıldırım, “Tüketicilerimizin genç, sıcak, samimi, keyif veren bir marka olarak tanımladığı OBSESSO’nun sunduğu keyif, ürünümüz soğuk ve yavaş içildiğinde daha da zenginleşiyor. Reklam kampanyamızda günün koşturması içerisinde yaşanan anı yavaşlatarak keyfini çıkarma konusunu işliyoruz; keyfin tadına, soğuk ve yavaş içimle varılması mesajını veriyoruz. İletişimlerimizdeki keyif odağını, anlık filtresiz fotoğraf paylaşımlarıyla yaşanan gerçek anları öne çıkaran sosyal medya platformu BeReal üzerindeki kampanyamıza da yansıttık. BeReal’in sahteliklere karşı çıkan ruhu ve samimiyet üzerine kurulu gerçek zamanlı bir içerik paylaşma platformu olması, OBSESSO’nun anın keyfini çıkarma konumlamasıyla örtüşüyor” dedi.

Kasım ayı itibarı ile düzenli paylaşımlara başlayan markanın, bu platformda yer alan ilk marka olmanın yanı sıra, platformu odağına alarak kampanya düzenleyen ilk marka da olduğunu söyleyen Ezgi Özyıldırım, “OBSESSO’nun ilk BeReal paylaşımını, 14 Kasım’da gerçekleştirdik. Platformdaki hesabımızı ilk olarak, 12 Aralık’ta Instagram Close Friends (yakın arkadaşlar) özelliğini kullanarak, burada bizi en yakından takip eden, en özel takipçilerimize duyurduk ve onları da BeReal’de yerlerini almaya ve bize eşlik etmeye davet ettik. Bunun hemen ardından, 13-14 Aralık tarihlerinde hesabımızın geniş duyurusu için ilk fenomen iş birliklerimizi gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

Ezgi Özyıldırım, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kitle birlikte ilettiğimiz mesajımızda, en gerçek anların en güzel anlar olduğunu vurguladık, gerçek olun, kendiniz olun mesajını verdik. Influencer’lara, ‘seni sen yapan bir özellik söyle’ gibi soruları içeren keyifli oyun kartlarıyla kendileri olmaya davet ettik. BeReal’in öne çıkan özelliklerinden biri, Emoji yerine Realmoji kullanılması. Biz de her bir kitimizi, gönderdiğimiz influencer’ın kendi fotoğraflarından hazırlanan Realmoji’lerle kişiselleştirdik ve onlarla bağımızı güçlendirdik.”

Markanın BeReal kampanyası kapsamında, bir diğer ilke imza atarak, ‘takeover’ (hesap devralma) iş birliği de gerçekleştirdiklerini söyleyen Ezgi Özyıldırım, “Kampanyamız kapsamında ilk hesap ‘take-over’ projemizi, sevilen sosyal medya fenomeni, müzisyen Tuana Yılmaz’la gerçekleştirdik. Tuana, OBSESSO’nun BeReal hesabını 1 hafta boyunca devralacağını ve yöneteceğini, 14 Aralık’ta kendi Instagram hesabından duyurdu ve ertesi gün, Tuana’lı ilk BeReal paylaşımı gerçekleşti. BeReal evreninde takipçiler değil, arkadaşlar söz konusu. İlk paylaşımımızla 22 arkadaş ile başladığımız BeReal’de kısa sürede yüzlerce arkadaşa ulaştık. Tuana, bir hafta boyunca OBSESSO BeReal hesabından filtresiz ve gerçek paylaşımlar yaptı. Bu paylaşımlarda, reklam filmimizde de oynayan, marka yüzümüz Burak Yörük de yer aldı. Paylaşımlarına yorumlara da cevap veren Tuana, OBSESSO hesabımızın BeReal’deki arkadaşlarına kendi filtresiz ve gerçek fotoğrafları ile Realmoji’ler oluşturup yollamayı da ihmal etmedi. BeReal arkadaşlarımız, kampanya boyunca OBSESSO hesabından yapılan paylaşımların ekran görüntülerini alıp, farklı platformlarda kendi hesaplarından paylaştılar” dedi.

Ezgi Özyıldırım, markanın, platformun dinamizminin, kampanyanın ikici ayağı ile sürdürdüklerini de sözlerine ekledi: “Kampanyamızın ikinci ayağı, sosyal medyanın bir diğer fenomeni, sevilen oyuncu Emre Aslan’ın ‘take-over’ı’ ile devam ediyor. Emre Aslan 22 Aralık’ta kendi Instagram story’sinde duyuru yaptı” dedi.

Markanın yenilikçi ruhu ve tüketicileriyle kurduğu bağın gücüyle, trendlere öncülük eden bir marka kimliği kazandığını söyleyen Ezgi Özyıldırım, “Tüketicilerimizle arkadaşlık ilişkisine çok önem veriyoruz, sadece onlar bizi değil, biz de onları takip ediyoruz. Arkadaş ilişkisi kurduğumuz tüketicilerimiz için BeReal’de, platformun dinamiklerine uygun bir kampanya tasarlayan ilk marka olarak, dijital iletişimdeki gücümüzü bir kez daha sergiledik. Kampanyamızı yürütürken, diğer OBSESSO sosyal medya hesaplarımızda da BeReal’de fotoğrafları kullanarak her bir platforma uygun içerikler paylaşılarak tüm platformları paralel bir kurguyla yönettik. Yenilikçi kampanyalarımızla trendlere öncülük etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kampanya sonuçları

Özyıldırım’ın açıklamalarına göre bahsi geçen sosyal medya platformunda ilk defa hesap açıp yöneten, Kasım itibariyle düzenli paylaşımlar yapan, platformdaki arkadaşlarının içeriklerine reaksiyon vererek dahil olan marka, fenomen ‘take-over’ını’ 13 Aralık’ta duyurarak, platforma özel kampanya kurgulayan ve influencer projesi gerçekleştiren ilk marka oldu.

Hediye paketi gönderimleri, influencer duyuruları ve bütünleşik kampanya içerikleriyle 6 milyona yakın görüntülenme elde edildi. Instagram Close Friends’e yapılan ilk duyuru ve ilk ‘take-over’ arasında geçen 3 günde BeReal’da markayı ekleyenler katlanarak arttı. İkinci ‘take-over’ sonunda, güncel olarak 2000 arkadaş ekleme sınırı bulunan BeReal platformunda 2 hafta gibi kısa sürede 500’e yakın arkadaş edinen marka, en çok arkadaşı olan marka oldu.