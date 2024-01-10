Soğuk kış gününde esnafa çorba ikramı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Kavaklı Çarşamba Pazarı'nda tezgah açan esnafa soğuk kış gününde çorba ikramında bulundu.

Soğuk kış gününde esnafa çorba ikramı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Kavaklı Çarşamba Pazarı’nda tezgah açan esnafa soğuk kış gününde çorba ikramında bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini gösterdiği bugünlerde pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulunuyor. Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Gölcük Kavaklı Çarşamba Pazarı’nda esnafa çorba ve ekmek ikramında bulundu. Büyükşehir ekipleri, sabahın erken saatlerinde tezgah açan esnafı sıcak çorba ikramıyla karşıladı. Tüm tezgahları dolaşan ekipler, esnaf ile hem sohbet etti, hem de hayırlı işler diledi.