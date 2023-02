Soğuk kış gününde İdlib'e yürekleri ısıtan yardım

TAKİP ET

Kocaeli’de toplanan 13 tırlık yardım malzemesi, soğuk kış günlerinde içleri ısıtmak için Suriye’nin İdlib şehrine doğru yola çıktı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilciliği tarafından düzenli olarak Suriye’nin İdlib şehrine yardım gönderiliyor. Gönüllü bağışçılar tarafından toplanan gıda, giyim, kömür ve battaniye gibi yardımlar, dernek üyeleri tarafından kolilere özenle yerleştiriliyor. Tırlara yerleştirilen koliler, İdlib’de çadır kentlerde yaşam mücadelesi veren insanlara umut oluyor. Bu ay da Kocaeli’den İdlib’e soğuk kış günlerinde tam 13 tır yardım malzemesi yola çıktı. Tırlarda bulunan yardım kolilerinin içerisinde özellikle çocuklar için kışlık kıyafetler, kömür, battaniye ve gıda malzemeleri yer alıyor.

"Kocaeli’miz bu konuda çok cömert"

Savaşın başından beri İdlib’e çok ciddi yardımlar yaptıklarını kaydeden Hayrat İnsani Yardım Derneği Kocaeli Temsilcisi Şükür Çakır, “Özelikle şu an itibarıyla 13 tırlık büyük bir yardım konvoyu hazırlıyoruz. Şu an kış olması sebebiyle 3 tır gıda kolimiz var, 5 tır kömürümüz var, 4 tır patates var ve 1 tır da kışlık elbiseler ve battaniyeden oluşan büyük bir yardım yolluyoruz. Bu giden yardımların tamamı bağışçılarımızın vesilesiyle oluyor. Allah razı olsun. Özellikle Kocaeli’miz bu konuda çok cömert. Türkiye ortalamasının çok önünde elhamdülillah. Her ay 10 bin aileye yetecek kadar yardımı Kocaeli’mizden yakın komşumuz olan İdlib’e yolluyoruz. Bu bağışçılarımız bizzat gelip yardımlarını kendileri dağıtıyorlar. Bu yüzden hamdolsun güzel bir güven oluşmuş" dedi.

"Yaşam mücadelesi veren mazlum halkın yanında olmak çok kıymetli"

Hayrat Yardım olarak iki hususa çok önem verdiklerini aktaran Çakır, "Birincisi, topladığımız bütün yardımların başında gidiyoruz ve belirli oranda bağış yapanları da bu yardımı bizzat dağıtmaya götürüyoruz. Şimdi hava gerçekten çok soğuk. İhtiyaç her zaman çok fazla ama bir önemli husus da bizzat oraya gitmek, o kardeşlerimize dokunmak. Onların yanında olduğumuzu hissetmeleri hakikaten çok kıymetli. Biz yardımı yollayabiliriz ve orada dağılabilir ama daha önemlisi bizim gitmemiz, bizzat sahada olmamız. Şu soğuk günlerde çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veren mazlum halkın yanında olmak, bir nebze ihtiyaçlarını karşılamak, bu çok kıymetli. Buna vesile oluyoruz, bağışçılar buna vesile oluyor. Hamdolsun yüzbinlerce ailenin duasını, gönlünü almış oluyoruz bu şekilde. Hayrat Yardım olarak güzel bir sloganımız var, dünya iyilikle değişir” diye konuştu.

"İdlib’te çok büyük bir dram var"

11 yıldır İdlib’te büyük sıkıntıların yaşandığını vurgulayan Çakır, "Buradan anlatmakla, izlemekle çok anlaşılmıyor ama giden kardeşlerimiz çok iyi biliyorlar. 11 yıldır çadır kentlerde şu soğukta, bizler sıcak evlerimizde otururken onlar yaşam mücadelesi veriyorlar. Sırf geceleri çocuklar soğuktan donmasın diye anneleri onları kaldırıp yürütüyor. 2022 yılında 34 çocuğumuz maalesef soğuktan donarak öldü. Onun için gerçekten İdlib’te çok büyük bir dram var. Çok büyük bir ihtiyaç var. Bizler Allah için alan eli veren elle buluşturan bir kurum olarak kıymetli bağışçılarımızın desteğinin devamını bekliyoruz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bizlere ihtiyaçları var. Nasıl ki geçmiş yıllarda Çanakkale’de İdlibli kardeşlerimiz şehit olmuşsa, bizim de şimdi vefa örneği olarak onların yanında olmamız gerekiyor. Tırlar bugün yola çıkıyorlar. Biz de Kocaeli ekibimizle birlikte 14 Şubat’ta yola çıkıyoruz. Gönderdiğimiz yardımları bütün ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için yola çıkacağız. Bu güzel yolculukta hem dualar bekliyoruz hem de destekler bekliyoruz inşallah" şeklinde konuştu.