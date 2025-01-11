Soğuk ve yağışlı hava yurda giriş yaptı

Edirne’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan ılıman hava, yerini soğuğa ve yağışa bıraktı.

Edirne’de dün akşam saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kısa süreli olarak başlayan yağmur yağışı bugün devam ediyor. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları ile karşı karşıya kalan vatandaşlar Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile sabah karşılaştı.

Yarın kar yağışı bekleniyor

Balkanlar’dan gelen soğuk ve yağışlı hava sınır bölgelerde etkisini gösteriyor. Hava sıcaklığının 5 derece olduğu Edirne’de Bulgaristan sınırına yakın yüksek kesimlerde kar yağışı gece geç saatlerden itibaren yağması bekleniyor.

Meteoroloji, Marmara Bölgesi’nde bugün başlaması ve 12 Ocak’ta şiddetini artırarak hafta sonuna kadar etkili olması beklenen soğuk ve yağışlı havaya karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova, bugünden başlayarak yeni bir yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek. Soğuk hava dalgasının, 12 Ocak Pazar günü şiddetini artırarak Marmara Bölgesi’nde gelecek hafta Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor.