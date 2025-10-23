Soğuklarda kalbe dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Fahri Fatih Tipi, soğukların kalp üzerindeki etkilerine yönelik, "Soğuk havalarda kalp ve damar hastalıklarına bağlı olayların görülmesi normale göre daha da artar. Bazı yayınlarda 3 kat kadar artış olduğu da söylenmiştir. Kalp hastalıkları, şekeri, hipertansiyonu olanlar, 65 yaş üstü insanlar risk altında. Soğuk havaları ciddiye almalarını öneriyoruz. Kalp damar, kalp yetmezliği hastaları grip gibi enfeksiyonları çok ağır atlatabilir. Bu durum gerçekten hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir" dedi.

Dünya genelinde ve Türkiye’de kardiyovasküler hastalıklar en sık ölüm nedenlerinden olurken, uzmanlar soğuk havalarda kalp sağlığına dikkat edilmesi konusunda uyarıyor. Acıbadem Fulya Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Fahri Fatih Tipi de soğuklarda kan basıncının yükseldiğini ve kalbe binen iş yükünün arttığını belirterek, kişinin yaşının, kronik hastalıklarının bu süreçte önemli olduğunu söyledi. Mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalan kalbin daha fazla oksijene ihtiyaç duyduğunu söyleyen Uzm. Dr. Tipi, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

"Kalp krizi, inme, ani gelişen ölümcül ritim bozuklukları ve ani ölüm"

Soğukların kalp üzerindeki etkilerine yönelik konuşan Uzm. Dr. Fahri Fatih Tipi, "Soğuk havalarda kalp ve damar hastalıklarına bağlı olayların görülmesi normale göre daha da artar. Bazı araştırmalarda yüzde 10-20 civarında ani olay görülme riskinin arttığı görülmüştür. Hatta bazı yayınlarda 3 kat kadar artış olduğu da söylenmiştir. Soğuk havalardan en başta iyi giyinerek korunmamız gerekir. Hava soğuk olduğu zamanlarda ona göre beslenmemizi ayarlamamız, dengeli beslenerek vitamin, mineral desteğini sağlayarak bağışıklık sistemimizin kuvvetli kalmasını sağlamalıyız. Ağır öğünlerden kaçınmalıyız. Ağır öğün sonrası aniden soğuğa çıkmak kalbin iş yükünü belirgin bir şekilde artıracağı için olası kalp hastalıklarını, ani olayları artırabilir. Bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekir. Kalp krizi, inme, ani gelişen ölümcül ritim bozuklukları ve ani ölümü kast ediyoruz" dedi.

"Kalp hastalığı, şekeri, hipertansiyonu olanlar, 65 yaş üstü insanlar risk altında"

"En başta soğuk havalarda kalp ve vücuttaki diğer damarlarda kasılma gerçekleştiği için ısı dengesinde bir bozulma olur" diyerek sözlerini sürdüren Uzm. Dr. Tipi, "Kalbin buradaki bir görevi; vücuttaki ısı dengesini sağlamaktır. O yüzden daha çok kan pompalama ihtiyacı duyar, daha çok çalışması gerekir ama kalbin kendisini besleyen damarlarda da bir kasılma olduğu için ihtiyaç duyduğu oksijeni ve besin maddelerini almakta zorlanır. O yüzden kalbin çalışmasının daha kuvvetli olması gerekir, daha çok iş yükü oluşur. Bu durumda eğer kalbin damarları hastaysa iş yükü de arttığı için bu damarlardan geçen kan miktarı kalbin istediği ihtiyaçları karışlamayacağından ya bir göğüs ağrısı, anjina (kalp kasına yeterince oksijenli kan gitmemesi sonucu oluşan göğüs ağrısı veya rahatsızlık hissiyle ilişkilendirilen bir durum) gibi durumlar çıkabilir veya en son noktada bir kalp krizine dönüşebilir. En başta 65 yaş üstü insanlar, şeker hastalığı, hipertansiyonu olanlar, yoğun sigara içiciliği olup, KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olanlar ön planda risk altında. Halihazırda kalp damarlarında bir hastalığı olanlar özellikle risk altındadır" şeklinde konuştu.

"Kalp hastaları grip gibi enfeksiyonları çok ağır atlatabilir, hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir"

Risk grubu kişilerin mevsimsel virüslerden etkilenmesinin de sürece olumsuz etkide bulunabileceğini aktaran Uzm. Dr. Tipi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Soğuk havaları ciddiye almalarını öneriyoruz. Mevsim itibariyle virüslerin de artış göstereceğini bildiğimiz için özellikle influenza konusunda bahsettiğimiz hastaların aşı olmasını önemle istiyoruz. Kalp damar, kalp yetmezliği hastaları grip gibi enfeksiyonları çok ağır atlatabilir. Gribin üstüne bağışıklığı düşmüş olduğu için bu sefer bakteriyel zatürre gibi daha da tehlikeli durumlar oturabilir. Bu durum gerçekten hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabilir, kalp krizi de bu altta yatan enfeksiyona bağlı olarak tetiklenebilir. El hijyeni, mesafe, kalabalıklarda uzak durma gibi tedbirleri her zaman almamız gerekiyor. Çocukların soğuğa direnci yetişkinlere göre belirgin şekilde daha az olduğu için onlara da dikkatli olunması gerekir. Çocuklar genellikle toplu halde kreşlerde, okullarda birbirilerine çok sık bakteri ve virüs transferi sağladıkları için ekstra tedbirler almak gerekir. Tavsiyem tam zamanındayız, bahsettiğimiz gruplara grip aşısının yaptırılması gerekir. Kaçınmamak gerekiyor, en önemli konu o. Havalar yumuşak gibi gözükse de her zaman yanımızda kıyafetler bulundurmamız, günümüzü planlayarak geçirmemiz gerekir."