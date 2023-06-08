Soğuksu Milli Parkı'nda piknikçilere ayı şoku
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı'nda piknik yapan aile, bulundukları yere bir ayının gelmesiyle şaşkınlığa uğradı.
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Soğuksu Milli Parkı’nda piknik yapan aile, bulundukları yere bir ayının gelmesiyle şaşkınlığa uğradı.
Aç kaldığı için Soğuksu Milli Parkı’nda piknik alanına inen ayı, bir aileyi yerinden etti. Önce şaşkınlığa uğrayan, sonra ayıya yiyecek vermeyi düşünen aile o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ayının piknik alanında yiyecek ararken ailenin görüntüyü çektiği esnada "Ekmek verelim, bazlama verelim" sözleri yürekleri ısıttı.