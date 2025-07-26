Söğüt Belediye Başkanı Durgut'tan teşekkür

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Osmaneli ilçesinde çıkan yangın felaketi ile ilgili olarak, Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum, birlikte güçlüyüz açıklaması yaptı.

Söğüt Belediye Başkanı Durgut'tan teşekkür
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Osmaneli ilçesinde çıkan yangın felaketi ile ilgili olarak, "Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum, birlikte güçlüyüz" açıklaması yaptı.

Yangın sahasında görev yapan kahraman personellere moral ve ihtiyaç desteği sağlamak amacıyla Söğüt Belediyesi tarafından araçlar bölgeye yönlendirildi. Yardım aracında su, ayran ve yiyecek gibi temel ihtiyaç malzemeleri yer alıyor. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yaptığı açıklamada, "Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan tüm hemşerilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Birlik ve dayanışma içinde olursak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yok. Birlikte güçlüyüz" dedi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb