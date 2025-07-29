Söğüt Belediye'sinde kapsamlı temizlik

Bilecik’in Söğüt ilçesinde daha temiz, hijyenik ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Söğüt Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde başlattıkları temizlik seferberliği kapsamında cadde ve sokaklarda detaylı temizlik faaliyetleri yürütüyor. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Söğüt için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demektir" dedi.