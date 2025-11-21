Söğüt MYO'da bağımlılıkla mücadele söyleşisi
Söğüt Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) 'Madde, ekran ve dijital bağımlılıkla mücadele' konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Söğüt Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen program, Söğüt MYO Amfisi’nde Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü iş birliğiyle yapıldı. Öğr. Gör. Yavuz Koç koordinasyonunda hazırlanan etkinlikte, madde bağımlılığı, dijital bağımlılık ve ekran kullanımının bireyler üzerindeki etkileri kapsamlı şekilde ele alındı.
Söyleşide alanında uzman isimler tarafından bağımlılıkla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılmasının önemine değinildi. Katılımcılar, sunumlar eşliğinde güncel riskler, korunma yolları ve gençlerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Program, öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.