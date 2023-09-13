Söğüt şenliklerin 47 hastaya sahra çadırlarında müdahale edildi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Ferhat Damkacı, 742. Söğüt Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’nde 7 hasta ambulansla 47 hastaya sahra çadırlarında müdahale edildiğini söyledi.

Bu yıl 742’inci kutlanana ve 3 gün süren Söğüt Ertuğrulgazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri sona erkerken, Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü bağlı ekipleri 3 gün boyunca bölgede gece gündüz demeden sahra çadırlarında çalıştı. Şenliklerde yapılan müdahaleler hakkında bir açıklama yapan Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevine Dr. Ferhat Damkacı, "İl Sağlık Müdürlüğü olarak 14 UMKE aracı, 99 UMKE personeli, 15 ambulans, 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli 54 personel ile toplamda 153 personel sağlık tedbirleri için görev aldı. 7 hasta ambulanslar ile hastanelere nakledilmiş olup, 47 hastaya sahra çadırlarında müdahale yapılmıştır" dedi.