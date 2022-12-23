Söğüt'te 117 çiftçiye 4 bin 900 adet ceviz ve badem fidanı dağıtıldı

Söğüt’te ceviz ve badem yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen ’’Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi’’ projesi çerçevesinde fidan dağıtım programı düzenlendi.

Ceviz ve badem yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen proje ile Söğüt’te 117 çiftçiye yüzde 50’si Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı destekli 4 bin 900 adet fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Söğüt İlçe Müdürlüğünde düzenlenen fidan dağıtım törenine, Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Tarım ve Orman Müdürü Seda Kunt, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.