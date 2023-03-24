Söğüt'te ay çiçek yağı üretimini arttırmaya yönelik çalışma

Bilecik'in Söğüt ilçesinde çiftçilere yağlık ayçiçeği, silajlık mısır ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Söğüt'te ay çiçek yağı üretimini arttırmaya yönelik çalışma
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde çiftçilere yağlık ayçiçeği, silajlık mısır ve yem bezelyesi tohumu dağıtıldı.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteği ve koordinasyonuyla, Söğüt Kaymakamlığı ‘Köylere Hizmet Götürme Birliği’ ve Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile yüzde 50 hibe destekli olarak üreticilere, toplam 3 bin 600 dekarlık yağlık ayçiçeği, silajlık mısır ve yem bezelyesi tohumu dağıtımı yapıldı.

Proje ile çiftçilerin hem kaba yem ihtiyacının hem de arz açığı olan yağ üretiminin arttırılması amaçlanmakta.