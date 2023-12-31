Söğüt'te çalışan kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Bilecik Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda marul seralarında çalışan kadınlar bilgilendirildi.

Söğüt İlçe Tarım Müdürlüğü işbirliği ile Söğüt ilçesine bağlı Yakacık köyünde marul seralarında çalışan emekçi kadınları ziyaret eden Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ekipleri, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, ALO 183 ihbar hattı ve KADES (Kadın Acil Destek) uygulaması hakkında bilgi vererek, şiddete maruz kalındığında ya da tanık olunduğunda başvuruda bulunulacak mekanizmalar hakkında broşür dağıttı. Ziyarette İl Müdürü İlkay Türkoğlu, kadınlara hediye takdim ederek, yeni yıl için bolluk, bereket ve sağlık temennilerinde bulundu.