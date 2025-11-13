Söğüt'te eğitime yeni yatırım: Anaokulu protokolü imzalandı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir maden firması arasında Söğüt’e kazandırılacak modern anaokulunun yapımına ilişkin protokol imzalandı.

Bilecik Valiliği öncülüğünde, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir maden firması arasında Söğüt ilçesi Kayhan Mahallesi’nde yapılacak anaokulu inşaatına dair iş birliği protokolü düzenlendi. Protokol kapsamında maden firması tarafından finanse edilecek olan anaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun şekilde anahtar teslim biçiminde tamamlanarak Söğüt ilçesine kazandırılacak.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçeye kazandırılacak yeni eğitim yatırımının büyük önem taşıdığını belirterek, "Söğüt’ün eğitim altyapısını güçlendirecek bu yatırımın, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitime yapılan bu tür yatırımların gelecek nesiller için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederken, projenin kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını belirtti.