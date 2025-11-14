Söğüt'te içme suyu altyapısı yenileniyor

Söğüt Belediyesi, ilçenin uzun yıllardır beklediği içme suyu altyapı sorununu çözüme kavuşturuyor.

Söğüt Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, ilçenin içme suyu altyapısı tamamen yenileniyor. En son 1983-1985 yılları arasında yapılan içme suyu hattı, modern ve sürdürülebilir sistemlerle baştan sona değiştirilecek. Yeni proje kapsamında, ilçenin gelecek 50 yılına güvenli ve sağlıklı bir içme suyu altyapısı kazandırılması hedefleniyor.

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Söğüt için tarihi bir adım atıyoruz. Yıllardır vatandaşlarımızın talep ettiği altyapı yenileme projesini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Söğüt’ümüze hayırlı olsun" dedi.