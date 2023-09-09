Söğüt'te Karakucak Güreşleri yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen karakucak güreşleri ilgiyle izlendi.

Söğüt'te Karakucak Güreşleri yapıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenen karakucak güreşleri ilgiyle izlendi.

Söğüt 742. Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri çerçevesinde gerçekleşen Karakucak Güreşleri’nde birincilik için güreşçiler kıyasıya mücadele etti. Gün boyu devam eden müsabakalar büyük heyecanla izlenildi. Güreşçilerin müsabakalarda gösterdikleri performanslar, seyircilerden tam not aldılar. Çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren güreşçiler ödülleri törenle verildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı