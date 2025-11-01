Söğüt'te öğrenciler için fen ve matematik sınıfı açıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesinde, öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak amacıyla Ayşeküflü İlkokulu’nda ‘Fen ve matematik sınıfı’ hizmete girdi.

Açılış törenine Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım katıldı. Protokol üyeleri, sınıfın açılışının ardından öğrencilerle kısa bir ders etkinliğine katılarak keyifli anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Çocuklarımızın bilim ve matematiğe olan ilgisini artırmak için bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim hayatı diliyorum" dedi.