Söğüt'te park ve bahçeler güzelleştiriliyor

Söğüt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürüttükleri çim biçme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İlçenin dört bir yanında titizlikle sürdürülen çalışmalarla, parklar ve yeşil alanlar daha bakımlı hale getiriliyor. Belediye Başkanı Ferhat Durgut’un talimatıyla başlatılan çalışmalarda amaç; vatandaşlara temiz, düzenli ve estetik yaşam alanları sunmak. Yeşil dokunun korunması ve ilçenin görsel açıdan daha cazip hale gelmesi için ekipler, büyük bir özveriyle görev yapıyor.