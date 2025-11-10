Söğüt'te su kesintisi uyarısı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uyarısı yapıldı.
Bilecik’in Söğüt ilçesinde içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi uyarısı yapıldı.
Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, "İlçemiz su şebekesinde meydana gelen ani bir arıza nedeniyle ekiplerimiz tarafından acil onarım çalışması başlatılmıştır. Bu nedenle ilçe genelinde geçici su kesintisi yapılmaktadır. Çalışmaların, bugün saat 18.00’e kadar tamamlanması planlanmaktadır. Herhangi bir aksilik olmaması halinde suyun yeniden verilmesi öngörülmektedir " dedi.