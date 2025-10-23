Söğüt'te yeni devlet hastanesi çalışmaları hızla sürüyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik’in Söğüt ilçesinde yapımı devam eden 50 yataklı Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Söğüt’te yapımı süren 50 yataklı Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi inşaatında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden projenin son durumu hakkında bilgi alan Vali Sözer, hastanenin tamamlandığında Söğüt ve çevresine modern sağlık hizmeti sunacağını belirtti.

Vali Sözer, "Hastane bünyesinde yoğun bakım ünitesi, acil servis, ameliyathaneler, poliklinikler ve modern laboratuvar birimlerinin yer alacak. Ertuğrulgazi Devlet Hastanesi, bölgedeki sağlık altyapısını önemli ölçüde güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Vali Sözer, incelemelerinin ardından Söğüt Devlet Hastanesi’ni de ziyaret ederek tedavi gören hastalarla bir araya geldi. Hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Sözer, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Vali Sözer, "Allah tüm hastalarımıza acil şifalar; sağlık ve huzurları için özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza da kolaylıklar versin" dedi.