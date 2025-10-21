Söğütlü'de altyapı çalışmaları sürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. 13 kilometrelik atık su, 12 kilometrelik içme suyu hattını kapsayan 180 milyon TL’lik yatırımı hızla hizmete sunacaklarını aktaran Başkan Alemdar, "Yüzde 60 seviyelerine ulaştık. Çalışmalarımızla Söğütlü’nün altyapısını güçlü hale taşıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Söğütlü’de devam eden altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. 12 kilometrelik kısmı içme suyu, 13 kilometrelik kısmı atık su hattından oluşan 180 milyon TL’lik proje kapsamında, bölgede abone bağlantıları da yenileniyor. 4 farklı ekibin eş zamanlı olarak sürdürdüğü mesai ile projenin yüzde 59’luk kısmı tamamlandı. Söğütlü’de devam eden yatırımların saha çalışmalarını inceleyen Alemdar, Ritim Park Projesi’nin yılsonuna kadar tamamlanma müjdesinin ardından Söğütlü’yü de güçlü altyapıya kavuşturacak projeyi hızla hizmete alacaklarını kaydetti.

Söğütlü’nün ihtiyacı olan yatırımlarla buluştuğunu ifade eden Başkan Alemdar, "İlçemizin altyapı konusundaki eksiklerini gideriyor ve gelecek ihtiyaçlarını dahi bugünden karşılıyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla Söğütlü’ye kazandırdığımız 25 kilometrelik altyapı ağını hızla vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Proje kapsamında olan her mahalledeki vatandaşlarımızın abone bağlantılarını da yeniliyor, güçlü altyapı ağına uygun hale getiriyoruz. Böylelikle Söğütlü 2026 yılında inşallah içme suyu ve atık su sorunu ile karşı karşıya gelmeyecek" diye konuştu.

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından üstyapı ve çevre düzenlemesine geçileceğinin bilgisini de paylaşan Başkan Alemdar, "Söğütlü’de yaşam kalitesi altyapı yatırımları, sosyal projeler ve üstyapı çalışmaları ile şehircilik anlayışımıza yakışır şekilde yükseliyor. Söğütlü’nün geleceği için tüm ekiplerimiz sahada. Altyapı çalışmalarında sona doğru ilerlediğimiz güzergahı, projenin tamamlanması ile birlikte yeni yüzüne kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.