Söğütlü'nün içme suyu kalitesini artıracak çalışmalar tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü İmamlar Mahallesi’nde içme suyu sağlayan depoyu yenilerken aynı zamanda depo ile entegre şekilde hizmet verecek bin 500 metre hat imalatını da yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Söğütlü İmamlar Mahallesi’ne uzun yıllardır hizmet eden içme suyu deposunu yenilerken aynı zamanda mahalle halkına içme suyunu kesintisiz ulaştırmak için bin 500 metrelik hat imalatı yaptı. İçme suyunun kalitesini artırmak ve vatandaşların musluklarına sağlıklı şekilde su iletmek için yapılan çalışmalar ile mahalle uzun yıllar boyunca su sorunu yaşamayacak.