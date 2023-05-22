Söğütlü Tokmaklıdere Köprüsü yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Söğütlü Tokmaklıdere Köprüsü’nün yenileceğini açıkladı. Deforme olan mevcut köprüyü yıkacaklarını belirten Yüce, “Yerine 30 metre uzunluğa, 13 metre genişliğe sahip yeni bir köprü inşa edeceğiz. Hazırlıklarımızı tamamladık, inşallah kısa süre içerisinde işleme başlıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, köprü yapım ve yenileme çalışmalarına bir yenisini daha ekleyeceklerini müjdeledi. Söğütlü Tokmaklıdere Köprüsü için tüm hazırlıkların tamamlandığını aktaran Yüce, çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağını paylaştı. Tokmaklıdere Köprüsü’nün bölge ulaşımları için çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Başkan Yüce, mevcut köprüyü yıkacaklarını, yeni bir köprü inşa edeceklerini belirtti.

Büyükşehir’in güçlü hizmet elini tüm ilçelere ulaştırdıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, “Bilindiği üzere şehrimizin farklı noktalarında köprülerin bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik. Son çalışmalarımızdan biri de Mollaköy Köprüsü’ydü. Kısa süre içerisinde tamamlayıp hizmete alacağız. Aynı şekilde Söğütlü Tokmaklıdere Köprüsü’nün yenilenmesi için de hemşehrilerimizin talepleri olmuştu. Biz de harekete geçtik. Hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde işleme başlayacağız. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Yeni köprü projesinin detaylarına da açıklamalarında yer veren Başkan Ekrem Yüce, “Deforme olan ve ihtiyacı karşılamayan mevcut köprüyü tamamen yıkacak, yerine 30 metre uzunluğa, 13 metre genişliğe sahip yeni bir köprü inşa edeceğiz. Güvenli ulaşımlar için 20 adet fore kazık da yer alacak. Tek açıklıklı yeni köprümüzün inşa sürecinde ulaşım alternatif güzergahlar üzerinden yapılacak. Köprüdeki çalışmalarımızın tamamlanması ile de inşallah bölgedeki ulaşım güvenliği maksimum seviyeye çıkmış olacak” şeklinde konuştu.