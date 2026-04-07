Söğütspor kendi evinde fırsatı kaçırdı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik’i temsil eden Söğütspor, kendi evinde oynadığı kritik maçta 1 puana razı olurken, büyük bir fırsatı da kaçırdı.

BAL 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor, ligin 21’inci haftasında yarın kendi evinde Tavşanlı Tepecikspor’u konuk etti. Düşme hattında yer alan Söğütspor bu kritik maç öncesi maçın oynanacağı Söğüt İlçe Stadı’nı taraftarlar tıklım, tıklım doldurdu. Maçın orta hakemliğini Furkan Işık’ın yaptığı maça iyi başlayan ev sahibi Söğütspor ilk yarıda yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken, ilk yarı 0-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında da iki takım karşılıklı bulduğu atakları sonuçsuz bırakına maç başladığı gibi bitti. Bu sonuç sonrası 13 takımlı grupta düşme hattında yer alan Söğütspor puanını 23’ü çıkararak, 11’inci sırada haftayı bitirdi. Tavşanlı Tepecikspor ise, puanını 33’e çıkararak, play-off hattının hemen gerisinde 6’ncı sırada haftayı bitirdi. Düşme hattında 2 Eylül İnönü Belediyesi 25 puanla 9’uncu sırada, Tavşanlı Belediyespor 24 puanla 10’uncu, Söğütspor puanını 23’ü çıkararak, 11’inci, Yalovaspor 11 puanla 12’inci sırada yer alırken, Mes Yaoı Bozanspor ise 3 puanla son sırada yer aldı.

Söğütspor ligin 22’inci haftasında lider Eşme Belediyespor’a konuk olacak.