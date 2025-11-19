Söğütspor kendi evinde mağlup ayrıldı

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik’i temsil eden Söğütspor, kendi evinde 10 dakika yediği 3 golle kaybederek büyük bir fırsatı tepti.

BAL 5. Grup 6. hafta mücadelesinde Söğütspor, Bursa temsilcisi İznikspor ile karşı karşıya geldi. Maça taraftar desteğiyle iyi başlayan Söğütspor maçın 39’uncu dakikasında Yasin Tepe’nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına İznikspor iyi bir futbolla başlarken, maçın 48’inci dakikasında Yiğit Gümüş’ün golüyle durumu 1-1’e getirdi. Bu golden 4 dakika sonrası Sergan Şakirler İznikspor’un ikinci golünü kaydetti. Maçın 58’inci dakikasında Yiğit Gümüş İznikspor’un üçüncü golünü kaydetti. Maçın 75’inci dakikasında Söğütspor’dan Şamilcan Bahçeli İznikspor’dan Halis Çelik direk kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı. Maçta bu dakikadan sonra karşılıklı ataklar sonuçsuz kalırken, İznikspor maçı 3-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası 13 takımlı grupta 8 puana çıkan İznikspor 6’ıncı sıraya yükselirken, Söğütspor 6 puanda kalarak 11’inci sırada haftayı tamamladı. Söğütspor 7’inci haftada K. Kazan Belediye’sine konuk olacak.