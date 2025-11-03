Söğütspor kendi evinde mağlup oldu

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik temsil eden Söğütspor, kendi evinde ilk mağlubiyetini aldı.

BAL 5. Grup 4. hafta mücadelesinde Söğütspor, Söğüt İlçe Stadı’nda Keçiören Belediye Bağlumspor’u konuk etti. Yazdan kalma bir havada oynanan müsabakanın ilk yarısında iki takım bulduğu atakları değerlendiremeyince ilk yarı 0-0’lık skorla sonuçlandı. Maçın ikinci yarısının 72’inci dakikasında gelişine bir Keçiören Belediye Bağlumspor atağında Canberk Özçakır topu filelere göndererek, durumu 1-0’a getirdi. Bu golden sonra bulunan ataklar sonuçsuz kalınca maçı deplasman ekibi Keçiören Belediye Bağlumspor 1-0 kazandı. Bu skorla ligin 4’üncü haftasında Söğütspor, kendi evinde ilk mağlubiyetini aldı. Bu galibiyetle Keçiören Belediye Bağlumspor puanını 5’e çıkarırken, ikinci haftayı BAY geçen Söğütspor 3 puanla 13 takımlı ligde 11’inci sıraya geriledi. Söğütspor haftaya deplasmanda Bozanspor’un konuğu olacak.

Maç sonunda hakeme büyük tepki

Maç sonunda Söğütspor yönetimi maçın orta hakemi İstanbul bölgesinden Mehmet Ali Şöhmelioğlu’na büyük bir tepki göstererek, "Zor şartlarda mücadele ettiğimiz BAL’da en büyük sorunu teşkil eden MHK ve hakemler bugün de sahne aldı. Keçiören Bld Bağlum ile evimizde oynadığımız maçın hakemi Mehmet Ali Şöhmelioğlu, ne yazık ki akıl dışı, sıralı ve art niyetli hatalara imza atmıştır. Takımımızın lehine olan özellikle penaltı pozisyonlarını görmezden gelmesi büyük bir art niyetin göstergesidir. Söğütspor Kulübü olarak her fırsatta adil oyun vurgusu yapmamıza rağmen mevcut MHK’nın düzeninde bir değişim olmadığı ve olmayacağı açıktır. Bizim gibi kulüplerin elleri, ayakları bağlı mücadele etmek zorunda olduğu futbol camiamızda, Söğütspor olarak sisteme itirazımızı yüksek sesle haykıracağımızın herkes tarafından bilinmesini isteriz. Söz konusu hakemin taraflı tavırlarını kamu vicdanına bırakıyor, bir an evvel MHK sisteminin TFF tarafından ele alınmasını beklediğimizi kamuoyuna duyururuz" denildi.