Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik temsil eden Söğütspor ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

BAL 5.Grup 3’üncü hafta mücadelesinde Söğütspor Kütahya temsilcisi Tavşanlı Linyitspor deplasmanında mağlubiyetle döndü. Tavşanlı Ada Stadyumunda oynana maça iyi başlayan ev sahibi ekip maçın 24’üncü dakikasında İbrahim Zeytin’in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı Tavşanlı Linyitspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına dengeli bir oyunla başlayan iki takım orta sahada ikili mücadele şeklinde atak bulmaya çalıştı. Maçın 76’ıncı dakikasında sol kanattan gelen bir ortaya düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Süleyman Çelik, Tavşanlı Linyitspor’u 2-0 öne geçirdi. Bu golden sonra maçta başka gol olmazsa, Tavşanlı Linyitspor maçım 2-0 kazandı. Ligin ilk haftasında kendi evinde Tavşanlı Belediyespor’u 2-1 yenen Söğütspor, ikinci haftası BAY geçerken ligdeki ilk yenilgisi aldı.

Söğütspor ligin 4’üncü haftasında kendi evinde Keçiören Belediye Bağlum’u konuk edecek.