Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik temsilcisi Söğütspor’un yeni başkanı Ferhat Durgut oldu.

BAL 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor Başkanı İbrahim Ertuğ Bakkalcı’nın özel sebepler nedeniyle görevinden ayrıldı. Dün gece kulüp binasında yapılan toplantıda görevi aynı zamanda Söğüt Belediye Başkanı da olan Ferhat Durgut devraldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar neticesinde; bu süreçte kulüp başkanlık görevini Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut devralmıştır. Başkanımıza başarılar dileriz. Şehrimiz ve camiamız için hayırlı olsun" denildi.