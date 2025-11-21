Söğütspor zorlu maçın hazırlıklarına devam ediyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik’i temsil eden Söğütspor, hafta sonu oynayacağı Kahraman Kazan Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

BAL 5. Grup 7. haftasında Söğütspor, pazar günü saat 14:00’da oynayacağı Kahraman Kazan Belediyespor maçının hazırlıklarını ilçe stadında yaptığı antrenmanda devam etti. Kulübün Onursal Başkanı aynı zamanda Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut son antrenmanı takip etti. Antrenman sonrası takıma baklava ikram eden Başkan Durgut, futbolculardan galibiyet sözü aldı. Pazar günü oynanacak Kahraman Kazan Belediyespor öncesi teknik heyet ve futbolculara da başarılar dileyen Başkan Durgut, bu hafta tahlisiz bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.