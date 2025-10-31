Söğütspor zorlu maçın hazırlıklarını devam ediyor
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik temsil eden Söğütspor pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Keçiören Belediye Bağlumspor maçının hazırlıkları sürdürüyor.
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik temsil eden Söğütspor pazar günü kendi evinde karşılaşacağı Keçiören Belediye Bağlumspor maçının hazırlıkları sürdürüyor.
BAL 5.Grup 4’üncü hafta mücadelesinde Söğütspor, pazar günü saat 14:00’da Söğüt İlçe Stadı’ndan Keçiören Belediye Bağlumspor’u konuk edecek. Zorlu maç öncesi hazırlıklarını maçın oynanacağı statta devam eden Söğütspor hedef 3 puan. Geçen hafta Tavşanlı Linyitspor iyi oyunu göz dolduran ve talihsiz bir mağlubiyet alan Söğütsporlu futbolcularda moraller yerinde olduğu görülürken, çift kale maçta hırsları gözlerden kaçmadı.