Söğütspor zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı
Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) Bilecik temsil eden Söğütspor yarın Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlılıklarını tamamdı.
Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Bilecik temsil eden Söğütspor yarın Keçiören Belediye Bağlumspor ile oynayacağı zorlu karşılaşmanın hazırlılıklarını tamamdı.
BAL 5. Grup 4. hafta mücadelesinde Söğütspor, yarın saat 14.00’da Söğüt İlçe Stadı’nda Keçiören Belediye Bağlumspor’u konuk edecek. Zorlu maç öncesi hazırlıklarını maçın oynanacağı statta sabah ter antreman yapan Söğütspor maç saatini beklemeye başladı. Maç öncesi Söğütspor’da eksik ve cezalı olmazken, 3 puan hedefliyor.
Ligde 1 galibiyet, 1 mağlubiyeti olan Söğütspor ikinci haftayı BAY geçmişti.