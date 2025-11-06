Söğütte 'Yüzyılın Konut' projesi kapsamında 100 konut inşa edilecek

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle yürütülen proje kapsamında 100 konut inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Yüzyılın Konut" projesi kapsamında, Söğütt’e 100 konutluk TOKİ projesi hayata geçiyor. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle başlatılan bu dev proje olduğu anlatarak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen ’Yüzyılın Konut’ projesi kapsamında ilçemizde 100 konutluk önemli bir yatırım hayata geçiyor. Söğüt’te modern yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlayacak. 2027 yılında tamamlanması planlanan projeyle birlikte vatandaşlara konforlu, güvenli ve sosyal donatılarıyla öne çıkan bir yaşam alanı sunulacak. Başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alınacak. Kuralar ise 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru bedeli 5 bin TL olarak belirlendi; şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinden ise herhangi bir başvuru bedeli alınmayacak. Vatandaşlarımız başvurularını T.C. Ziraat Bankası, T. Halk Bankası, T. Emlak Katılım Bankası şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapabilecekler. Bu proje ile Söğüt’ümüzde modern yaşam alanları oluşturulacak, vatandaşlarımız için alışveriş ve sosyal yaşam kolaylığı sağlanacak. Söğüt’ün gelişimine katkı sunacak bu önemli yatırımın ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.