Şok denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı
Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan şok denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı.
Edirne’nin Keşan ilçesinde yapılan şok denetimlerde aranan 17 kişi yakalandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10-17 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde asayiş ve güvenliğin temini açısından şok denetimler yapıldı. Denetimlerde hakkında aranma kararı bulunan 17 şahıs yakalanırken, 1 ruhsatsız tabanca, 2 bıçak, 1,46 gram eroin, 137.22 gram esrar ve 2,19 gram metamfetamin ele geçirildi.