ŞOK Marketler 2023'ün ilk yarısında hedeflerinin üzerinde büyüdü

ŞOK Marketler yılın ilk yarısında karlılığını koruyarak hedeflerinin üzerinde yüzde 93 büyüdü. Satış gelirlerini 45,4 milyar TL’ye yükselten ŞOK Marketler, bu dönemde 1,3 milyar TL net kar elde etti.

İstikrarlı performansıyla başarılı bir dönemi geride bırakan ŞOK Marketler, müşterilerine sunduğu kaliteli ürünler, uygun fiyatlar ve cazip kampanyalar ile satış gelirlerini artırırken, sektördeki güçlü konumunu korudu. Kahramanmaraş merkezli 12 ili etkileyen deprem felaketine rağmen Türkiye genelindeki yatırımlarını kesintisiz sürdüren ŞOK Marketler ’in mağaza sayısı 10 bin 475’e ulaştı. Son 5 yılda çalışan sayısını yaklaşık 27 bin’den 47 bin’e yükselten şirket ülke istihdamına katkı sağlamaya devam etti.

Win sadakat programı ile daha yüksek müşteri memnuniyeti

ŞOK Marketler, müşteri memnuniyetini odağına alan çözümler üretme vizyonuyla hayata geçirdiği Win sadakat programı ile sektörde bir yeniliğe daha imza attı. Her geçen gün genişleyen ürün yelpazesi ve uygun fiyatlı seçenekleriyle müşterilerine kaliteli ürünleri en hesaplı şekilde sunan ŞOK Marketler, Win’li müşterilerine alışverişlerinden kazanacakları ‘TL’ler ile daha da avantajlı fırsatlar sağlıyor. Kazanılan TL tutarları müşterilerin Cepte ŞOK uygulamasındaki Win hesaplarına yüklenerek hem Türkiye’nin 81 ilinde bulunan ŞOK mağazalarında hem de Cepte ŞOK’taki alışverişlerinde kullanılabiliyor.

Demirel: “ŞOK Marketler olarak ilk hedefimiz müşteri memnuniyeti”

Yılın ilk yarısıyla ilgili değerlendirmede bulunan ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “2023 yılının ilk altı ayını geride bırakırken tüm çalışanlarımızla birlikte ortaya koyduğumuz yoğun emeğin müspet rakamlarla taçlandırılmış olmasından mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz ekonomisi ve istihdam alanında sağladığımız katkılar bizler için motivasyon kaynağı oldu. Bu hedefle daima daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şubat ayında deprem felaketinin yaralarını sararken; mağaza açılışlarımıza hız kesmeden devam ettik. Deprem operasyonlarımızı yeniden başlatarak müşterilerimize en hızlı hizmet sunan perakende şirketi olduk. Bu dönemde elde ettiğimiz rakamsal büyüme elbette ilk hedefimiz olan ‘müşteri memnuniyetinin de bir sonucu. Son dönemde lansmanını gerçekleştirdiğimiz Win sadakat programımızla müşterilerimizin bütçesine katkıda bulunuyor ve tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Hizmetlerimizi çeşitlendirerek ve kampanyalarımızı artırarak müşterilerimizin daima yanında olmaya devam ederken; mağaza ağımızı genişletmeyi ve istihdama katkı sağlamayı da sürdüreceğiz.”