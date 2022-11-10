ŞOK Marketler'in mağaza sayısı 10 bini aştı

2022 yılının ilk 9 ayında 894 yeni mağaza açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 10 bin 141 oldu.

ŞOK Marketler 2022 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre 2022’nin Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında 283 olmak üzere 9 ayda 894 yeni mağaza daha açan ŞOK Marketler’in toplam mağaza sayısı 10 bin 141’e ulaştı. ŞOK Marketler’in cirosu ise 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artarak 40,6 milyar TL oldu.

“Yeni yatırımlarımızla başarılı bir dönemi daha geride bıraktık”

Finansal anlamda başarılı bir dönemi daha geride bıraktıklarını belirten ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, üçüncü çeyrek sonuçlarına yönelik değerlendirmesinde şunları kaydetti:

“Güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine sunan ŞOK Marketler olarak 10 bininci mağazamızı açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca ilk 9 ayda Van, Nevşehir, Aydın, Malatya, Bandırma ve Çatalca’da olmak üzere 6 yeni depo daha açarak hizmet ağımızı genişlettik. Bunun yanında, müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmak için e-ticaret ve dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizin büyük ilgi gösterdiği online ticaret uygulamamız Cepte ŞOK ile online alışverişi tercih eden müşterilerimize market fiyatlarıyla eve ücretsiz teslimat hizmeti sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğümüz yatırımlarımız ve mümkün olan en uygun seviyede tuttuğumuz fiyatlarımızla hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Son çeyrekte de müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya, yatırım ve istihdamımızı artırmaya devam ederek 2022’yi gurur verici finansal rakamlarla tamamlamayı hedefliyoruz”.