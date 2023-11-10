ŞOK Marketler istikrarlı büyümesini sürdürüyor

İstikrarlı büyümesini sürdürerek yılın ilk 9 ayında 550 yeni mağaza açan ŞOK Marketler, 30 Eylül 2023 itibarıyla Türkiye’nin 81 ilinde 47 bini aşkın çalışanı ile 10 bin 601 mağazada hizmet veriyor. ŞOK Marketler’in cirosu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 artarak 75 milyar TL oldu. Yeni yatırımlarıyla karlılığını koruyarak büyümeye devam eden ŞOK Marketler, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdürüyor.

ŞOK Marketler, yazın hayata geçirdiği yeni sadakat programı Win ile müşterilerinin kazançlı alışveriş deneyimini daha da yukarı taşımayı başardı. Büyük ilgi gören “Win” uygulaması ile her hafta hem mağazalarda hem de ŞOK’un online ticaret uygulaması Cepte Şok’ta farklı ürün gruplarında ve seçili ürün ve markalarda kampanyalar düzenleniyor. Win’li müşteriler bu kampanyalı ürünlerden alışveriş yaptıkça TL kazanıyor; kazanılan TL tutarı, müşterilerin Cepte Şok’taki Win cüzdanlarına yükleniyor ve sonraki alışverişlerde hem ŞOK’ta hem de Cepte Şok’ta kullanılabiliyor. ŞOK Marketler Ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak gerçekleştirdiği büyük indirim şenliği ile 1.000 üründe sağladığı büyük indirimlerin yanı sıra Win’e özel kampanyalar düzenledi.

“İstikrarlı finansal büyümemizle ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz”

Üçüncü çeyrek finansal verilerini değerlendiren ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel şunları söyledi: “ŞOK’un güvenilir ve kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlarla, müşterilerine en yakın noktadan ulaştırma üzerine kurulu iş modelinin istikrarlı bir finansal büyüme ile karşılık bulmasından dolayı çok mutluyuz. Ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında enflasyonla mücadeleye de destek amacıyla gerçekleştirdiğimiz kampanyamıza müşterilerimizin teveccühü yüksek oldu. Öte yandan kısa süre önce hayata geçirdiğimiz ‘Win’ sadakat programımızla müşterilerimize sunduğumuz kazançlı alışveriş deneyimini bir üst noktaya taşıyoruz. Müşterilerimizin büyük ilgi gösterdiği Win uygulamamızın büyümemize sağladığı olumlu etkileri hissediyoruz. Binlerce tedarikçi, çiftçi ve üreticiden oluşan çok büyük bir ekosistemle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz.”