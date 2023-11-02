Sokağı boks ringine çevirdiler: Tekme ve sopalar havada uçuştu

Bursa'da iki grup arasında çıkan alacak-verecek tartışması sokağı ringe çevirdi. Bir grup genç yere düşürdükleri kişiyi tekme ve sopalarla darp ederken, bazı kişiler ise taksi durağına sığındı. Kavga anları kameraya anbean yansıdı.

Sokağı boks ringine çevirdiler: Tekme ve sopalar havada uçuştu
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Bursa’da iki grup arasında çıkan alacak-verecek tartışması sokağı ringe çevirdi. Bir grup genç yere düşürdükleri kişiyi tekme ve sopalarla darp ederken, bazı kişiler ise taksi durağına sığındı. Kavga anları kameraya anbean yansıdı.

Olay, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sabah saatlerinde tartışma yaşadı. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan taraflar birbirlerini görünce kavgaya tutuştu. Bu esnada yere düşen bir kişi tekme ve sopalarla darp edildi. Kavga eden bazı kişiler ise taksi durağına sığınmaya çalıştı. Mahallenin boks ringine döndüğü anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman