Sokağı ringe çevirdiler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde servis aracı sürücüsü ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası amatör kameraya yansıdı.

Sokağı ringe çevirdiler
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde servis aracı sürücüsü ile otomobil sürücüsünün yol verme kavgası amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar havada uçuştu. İki sürücünün kavgasını, çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Amatör kameraya yansıyan kavga sonunda sürücüler yollarına devam etti.