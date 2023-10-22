Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan sokak düğününde magandalar sahne aldı. Havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sokak düğününde havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan sokak düğününde magandalar sahne aldı. Havaya ateş açan magandalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 22.00 sıralarında İnegöl’e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde bir sokakta düzenlenen düğünde meydana geldi. Oyun sırasında gençler sırayla tabancayla ateş ettiler. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.