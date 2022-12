Sokak hayvanları için organik mama üretiyorlar

TAKİP ET

Ayvalık Belediyesi Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşayan sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve güvenli beslenebilmeleri adına belediye kendi mamasını üretiyor.

Protokol dahilinde kamu kurum, kuruluşları, hastane, yurt ve otellerden özenle toplanan kazan fazlalığı yemekler, sokak hayvanları için mamaya dönüşüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Mama Üretim Tesisi’nde günlük yaklaşık 150 ile 170 kilogram arası mama üretimi yapılıyor. Böylece hem tasarruf ediyor hem de sıfır atık dahilinde israfı önlemiş oluyor.

Ayvalık Belediyesi’ne bağlı Atatürk Koruluğu Cunda Mesire Alanı’nda faaliyet gösteren tesisi ziyaret ederek mama üretim süreçleri hakkında bilgiler alan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin “Ayvalık’ta bir ilki gerçekleştiriyoruz. Balıkesir’de can dostlarımız için mama üretim tesisi kuran ilk ilçeyiz. Biz sesini duyuramayan ve beraber yaşadığımız can dostlarımıza yatırım yapıyor, her zaman onların yanında oluyoruz” dedi.

Mama Üretim Tesisi’nde günlük ortalama bin ekmek mama olmak için öğütücüden geçiyor. Öğütülen ekmekler yaklaşık 120 kilogram yemek fazlalığı ile karıştırılıp harmanlanıyor. Belirli karbonhidrat kaynaklarının kullanıldığı mamalarda protein kaynakları ile karbonhidrat kaynakları birleştiriliyor. Mamada kepek, ekmek, makarna gibi birçok karbonhidrat kaynağı kullanılıyor. Fermantasyonu için de yoğurt ve yoğurt mayası kullanılan mamalar yüzde yüz organik ve doğal olarak can dostlarıyla buluşuyor. Barınak sakinlerinin çok sevdiği mama sayesinde Ayvalık Belediyesi sıfır atık projesine katkı sunup israfı önlerken, diğer taraftan da ekonomik anlamda enflasyonla birlikte artan mama fiyatlarından tasarruf etmiş oluyor.

Tesis hakkında da bilgi veren Başkan Ergin, “Ayvalık Belediyesi olarak artan fiyatlar karşısında hem mama maliyetlerimizi azaltabilmek hem de can dostlarımızı daha iyi beslemek ve daha besleyici olması adına mamamızı kendimiz üretelim istedik. Bununla ilgili de belediye olarak bir yatırım gerçekleştirdik. Makineler, kurutma ve soğuk havasına kadar bir sistem kurduk. Bu sistemde otellerden, yurtlardan, hastanelerden kazan artığı üretebilen bir yerlerden bunları toplayan bir ekip oluşturduk. Bununla beraber bir düzen oturmaya başladı. Şuan için belediyemizin barınağında hayvanlarımızı beslemeye yönelik 150 ile 170 kilogram arası bir üretim gerçekleşiyor. Çift vardiya sabah 8’den akşam 12’ye kadar bir üretim gerçekleştiriyoruz bu alanda. Kapasiteyi arttırıp, yemek fazlalığını daha fazla temin edebilirsek daha fazla noktaya da ulaştırmak isteriz bu mamalarımızı. Böyle bir projemiz de var. Bu işin kaynağı kazan fazlalığı yemekler, ne kadar fazla yemeğe ulaşabilirsek, kentimiz geneline de bu mamayı yaymayı istiyoruz” dedi.