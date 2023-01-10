Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde sona doğru

Gölcük Belediyesi tarafından 5 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışına sayılı günler kaldı.

İhsaniye Stat Caddesi’nde 5 bin metrekare alanda inşa edilen projede, sokak hayvanları için klinik binası, kedi ve köpekler için sahiplendirme ve tedavi alanları, kafeterya, oturma alanları, çocuk oyun parkı, yapay gölet ve ağaçlandırılan alanlar yer alacak.

"Hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırma işlemleri yapılacak"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde; hastalanan, yaralanan sokak hayvanlarının tedavisi, kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Saldırganlık gösteren sokak hayvanları da yine merkezimizde rehabilite edilecek. Kedi ve köpek sahiplenmek isteyen hemşehrilerimize de yardımcı olacağız. Projemize destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.