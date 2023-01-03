Sokak hayvanlarına 12 ton mama dağıtıldı

Çayırova Belediyesi 2022 yılında sokak hayvanları için besleme noktalarına 12 ton mama bıraktı.

Sokak hayvanlarının beslenme ve barınma ihtiyacını karşılayan Çayırova Belediyesi, bünyesine kattığı veteriner hekimle hayvanların bakım ve tedavilerini yapıyor. Veteriner hekim, yıl boyunca bin 239 sokak hayvanını tedavisini gerçekleştirdi. 237 sokak hayvanının mikroçip işlemi gerçekleştirilip, kısırlaştırma ve aşılaması yapıldı. Ayrıca 17’si köpek 23’ü kedi olmak üzere 40 hayvan sahiplendirildi. 2022 yılında 12 ton mama dağıtan belediye ekipleri, hayvanların beslenme ihtiyacını karşıladı.