Sokak hayvanlarına destek devam ediyor

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapılıyor.

Sokak hayvanlarına destek devam ediyor
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapılıyor.

Bilecik İl Özel İdaresi tarafından köylerde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına kuru mama dağıtımı devam ediyor. İl Özel İdare tarafından verilen bilgiye göre, sahipsiz sokak hayvanlarının yaşamlarını idame ettirebilmelerini sağlamak amacıyla yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde il genelinde bugüne kadar toplam 1.5 ton mama dağıtımı gerçekleştirildiği söylendi.

Sokak hayvanlarına destek devam ediyor