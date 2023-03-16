Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi, Biga'daki köylerde devam ediyor

Çanakkale İl Genel Meclisinin Türkiye’deki İl Genel Meclisleri arasında bir ilke imza atarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çanakkale Şube Müdürlüğüyle başlattığı ‘Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi, Biga’daki köylerde sokak hayvanlarını kısırlaştırma işlemleriyle devam ediyor.

Çanakkale İl Genel Meclisi, Türkiye’deki İl Genel Meclisleri arasında bir ilke imza atarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğüyle birlikte ‘Çanakkale İli Kırsal Alanda Yaşayan Sokak Hayvanlarını Yerinde Kısırlaştırma ve Rehabilitasyonu Projesi’ başlattı. Kırsaldaki 10 bin sokak hayvanı kısırlaştırılacak. Proje çerçevesinde merkez ilçeye bağlı 52 köyde sahipsiz sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sağlık taraması ve kayıt altına alınması işlemleri devam ediyor. Hedef, 576 köydeki sokak hayvanlarının tamamını kısırlaştırmak.

Proje çerçevesinde, sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, sağlık taraması ve kayıt altına alınması işlemleri Biga ilçesine bağlı Yeniçiftlik Köyü’nde başladı. Pilot bölge olan Yeniçiftlik köyünde DKMP Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacıalioğlu ile incelemelerde bulunan İl Genel Meclis Başkanı Nejat Önder, “Biga ilçemizde çalışmalar başlamıştır. Belirlenen pilot bölgelerindeki çalışmalar çerçevesinde sahipsiz sokak hayvanlarını kısırlaştırma, sağlık taraması ve kayıt altına alma işlemleri devam edecektir” dedi.

Yeniçiftlik köyünde gerçekleştirilecek olan sokak hayvanlarını kısırlaştırma işlemleri daha sonra Karapürçek, Kocagür, Karahamzalar, Karacaali, Geyikkırı, Kayapınar, Akköprü, Güleç, Eski Balıklı, Tokatkırı, Hacıhüseyin yaylası, Örtülüce ve Çakırlı köylerinde devam edecek.