Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi altında

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi altına alındı.

Sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi altında
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karaca tedavi altına alındı.

Karapürçek ilçesi Uludere Mahallesi mevkiinde sokak köpekleri tarafından saldırıya uğrayan karacıyı gören vatandaş köpekleri bölgeden uzaklaştırarak karacayı kurtardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine karaca, yetkililer tarafından teslim alınarak bakımı yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman