Sokak köpeklerinin yaraladığı köpek belediyenin maskotu oldu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde sahibi tarafından terk edilince yaklaşık 3 ay önce sokak köpeklerinin saldırısı sonucu beli kırılan ve bacaklarından yaralanan köpek, Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından sahiplenildi. Pug cinsi köpek, çalışanların maskotu oldu.

Yaklaşık 3 ay önce sokak köpeklerinin saldırısı sonucu beli kırılan ve bacaklarından yara alan köpek, hayvanseverlerin haber vermesi üzerine belediye çalışanları tarafından koruma altına alındı. Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi altına alınan köpek, iki haftalık tedavisinin ardından az da olsa yürümeye başladı. Sahibi tarafından terk edilen köpek, belediye çalışanları tarafından sahiplenildi.

Kahramankazan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarının evlerinden getirdikleri yemek artıkları, hazır mamalar, marketten aldıkları salam ve sosisle besledikleri pug cinsi köpek, çalışanların maskotu haline geldi. Yaklaşık 3 aydır çalışanlar tarafından bakılan köpek, bazen elektrikli ısıtıcının yanında bazen sobanın yanında zaman geçiriyor. Aldığı ısırık darbesiyle beli kırıldığı için yürümekte güçlük çeken 5 yaşındaki köpeğe her çalışan ise kendine göre bir isim verdi. Çalışanlar köpeğe ‘Karabaş’, ‘Fino’, ‘Çoban Köpeği’, ‘Bizim Adam’, ‘Oğlum’, ‘Pamuk’ diyerek sesleniyor.

Kahramankazan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Ünal, köpeğin çalışanların ilgisinden oldukça memnun olduğunu söyledi. Ünal, “Pug cinsi köpek adeta çalışanların maskotu haline geldi. Köpek barınağında tedavisinin ardından tekrar sokağa bırakılacakken çalışanlarımız alıp sahiplendi. Adeta bir personel gibi ortalığı yadırgamadan geziyor. Kendilerinden bir canmış gibi ilgi gösteriyorlar. Seviniyoruz. Personelin canlılara karşı gösterdikleri hassasiyetin bir göstergesi bu. Sonuçta her canlı bizim için değerlidir. Her canlıya hak ettiği değeri vermek gerekiyor. Sonuçta bu hayata karşı bazı dezavantajlarıyla yaşıyor. Biz bunu ötelemek yerine tam tersine normal şekilde hayatına devam etmesi için çalışıyoruz. Göndermeyeceğiz, istediği kadar bizim yanımızda duracak” dedi.