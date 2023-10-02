Sokak Lezzetleri Festivali'ne geri sayım başladı

Geleneksel Akasya Sokak Lezzetleri Festivali için geri sayım başladı. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek festivalde, eğlenceli aktiviteler, müzik performansları ve Türkiye’nin dört bir yanındaki ustaların maharetli ellerinden çıkan sokak lezzetleri ziyaretçilerle buluşacak.

Akasya, misafirlerini 7-8 Ekim tarihlerinde Akasya Retro Lunapark’ta farklı bir Sokak Lezzetleri Festivali’ni deneyimlemeye bekliyor. En sevilen sokak lezzetlerini bir araya getiren ve lezzet tutkunlarını buluşturan AVM, Sokak Lezzetleri Festivali ile 4’üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açıyor. AVM, ‘Sokak Lezzetleri Festivali’ ile Türkiye’nin çeşitli yörelerine ait lezzetleri, damak tadına düşkün misafirleri ile buluşturacak. İki gün sürecek festivalde misafirler sokak lezzetlerini keşfetme fırsatını bulurken, eğlenceli aktiviteler ve müzik performansları ile de keyifli vakit geçirecek.