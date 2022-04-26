Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 77 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 26.04.2022 17:22
  • Güncelleme: 26.04.2022 18:22
Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandı
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Emniyet Genel Müdürlüğü, son 1 haftada 77 ilde uygulanan sokak operasyonlarında 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği sokak operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 528 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam 10 kilogram eroin, 152 bin adet captagon, 29 kilogram kimyasallar, 1 kilogram skunk, 493 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram kokain, 100 kilogram esrar, 39 bin adet ecstasy, 60 kilogram bonzai, 23 kilogram metamfetamin, 9 kilogram afyon sakızı ve 78 bin adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Mustafa Erkıran başkanlık makamında

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Kaymakamlık makamına Masal oturdu

Silivri'de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Silivri’de planlı elektrik kesintisi yapılacak

Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

2
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

3
Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

Tartıştığı karısını çocuklarının gözü önünde boğazını keserek öldürdü

4
Bayram tatili 9 gün olacak mı?

Bayram tatili 9 gün olacak mı?

5
Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

6
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Esen: Açılan dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuz

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

Jandarmadan zehir tacirine suçüstü

DAHA FAZLA
Silivrili kadınlar Edirne'yi gezdi

Silivrili kadınlar Edirne’yi gezdi

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

Silivri protokolü 2.500 vatandaşla iftar açtı

23 Nisan, Odak'ta büyük bir coşkuyla kutlandı

23 Nisan, Odak’ta büyük bir coşkuyla kutlandı

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

Jandarmadan kaçak tütün operasyonu

23 Nisan Silivri'de coşku ile kutlandı

23 Nisan Silivri’de coşku ile kutlandı