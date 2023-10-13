Sokak orasında kız arkadaşını öldüren sanık: 'Merhuma Allah'tan rahmet dilerim pişmanım'

Esenler’de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı silahla başından vurarak öldüren Ümit Karakoyun’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Ümit Karakoyun, “Merhum Asiyenur Atalay’a Allah’tan rahmet diliyorum. Pişmanım” dedi.

Esenler’de 5 Mayıs 2022 tarihinde sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı silahla başından vurarak öldüren sanık Ümit Karakoyun’un yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya maktulün annesi Rahşan Atalay, babası Bayram Atalay ve ablası Selen Atalay katıldı. Duruşmada tutuklu sanık Ümit Karakoyun ve tutuksuz sanık Mesut Gezer ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma salonuna sanık Ümit Karakoyun getirilirken anne ve baba Atalay’ın gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Duruşmada savunması sorulan sanık Ümit Karakoyun “Merhum Asiyenur Atalay’a Allah’tan rahmet diliyorum. Dosyanın başından sonuna kadar suça sürüklendim. Mesut Gezer bana alkol verdi. Silahı yanına gittiğimde kendi elimle çantasına koydum. Asiye bana tokat atınca bir anlık sinirle oldu. Pişmanım. Mesut Gezer bana Asiye ile ilgili konuştu bu nedenle gittim” dedi.

Sanığın savunması sırasında anne Rahşan Atalay gözyaşları içerisinde “Yalan söylüyor Pişman falan değil” şeklinde konuştu.

Diğer sanık Mesut Gezer ise “Ümit yalan söylüyor. Ben suçsuzum. Beraatimi talep ediyorum” şeklinde savunma yaptı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ümit Karakoyun’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olayın geçmişi

Esenler’de sokak ortasında tartıştığı Asiyenur Atalay’ı (19) silahla başından vurarak öldürdüğü iddia edilen Ümit Karakoyun (26), cinayeti işledikten sonra olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri sanığı silahı ile birlikte Arnavutköy’de yakalamıştı. Sanık Ümit Karakoyun hakkında ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Diğer sanık Mesut Gezer hakkında ise ’kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis ve ’ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edilmişti.